2025-01-20 14:00:04 - المصدر: ايشان

طالب رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بإحالة كبار السن من محافظين وشاغلي الهيئات المستقلة، على التقاعد من مناصبهم،، لبلوغهم السن القانوني للتقاعد. وجاء في كتاب موقع من المشهداني، وموجه للسودانيين، وورد لمنصة “إيشان”، أنه “استناداً للدور الرقابي المناط بمجلس النواب وفقاً لأحكام البند (ثانياً) من المادة (11) من […]

ظهرت المقالة المشهداني يطالب السوداني بإحالة بعض المحافظين ومسؤولي الهيئات المستقلة للتقاعد: تجاوزوا السن القانوني أولاً على ايشان.



