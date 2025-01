2025-01-20 14:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، إطلاق خدمة فتح الأضابير التنفيذية إلكترونياً في مديرية تنفيذ الكرخ. وذكر بيان للوزارة تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “دائرة التنفيذ أطلقت خدمة إجراء معاملات فتح الأضابير التنفيذية في مديرية تنفيذ الكرخ عبر منصة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية، وذلك بالتنسيق والتعاون المشترك بين دائرة التخطيط العدلي ومركز البيانات الوطني …

