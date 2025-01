أنشيلوتي: مبابي أفضل مهاجم في العالم

2025-01-20 14:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر خرج الإيطالي كارلو أنشيلوتي، للرد على الانتقادات التي تلقاها فريقه في الأسابيع الأخيرة، عقب الانتصار العريض (4-1) ضد لاس بالماس، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 20 من الليجا. وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “أنا في حيرة. في الأيام الأخيرة سمعت أن فريقنا يلعب كرة قدم سيئة …

