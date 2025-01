ملعب الناصرية الدولي يحتضن أولى تدريبات نادي الناصرية الرياضي

2025-01-20 14:20:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:يشهد ملعب الناصرية الدولي اليوم انطلاقة تاريخية، حيث يستقبل أولى تدريبات نادي الناصرية الرياضي على أرضه، في خطوة تعد بداية جديدة للرياضة في المحافظة. وأعلن الكابتن مهند السهلاني، مدير الشباب والرياضة في ذي قار لشبكة اخبار الناصرية أن لاعبي النادي يبدأون تدريباتهم عصر اليوم في الملعب. واضاف، أن...

