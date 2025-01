2025-01-20 14:20:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلنت مديرية ماء ذي قار عن توقف المجمعات المائية المغذية لعدد من مناطق قضاء الناصرية يوم غد الثلاثاء، الموافق 21 يناير 2025، بسبب أعمال رفع التعارضات ضمن مشروع تحسين الخدمات العامة. وأوضحت المديرية أن المناطق المشمولة بإطفاء المجمعات المائية تشمل كل من حي الصخيين، وشارع بغداد، والمنصورية،...

