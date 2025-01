2025-01-20 14:27:03 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الاثنين، القاء القبض على احد الاشخاص المطلوبين وفق قانون حظر حزب البعث في العراق في وسط بغداد.

