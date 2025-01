بقضايا مختلفة.. الإطاحة بـ11 متهما في 3 محافظات

2025-01-20 14:27:03 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، القبض على 11 متهماً بقضايا قانونية مختلفة في محافظات نينوى والأنبار وميسان. وذكرت المديرية في بيان، تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن “مفارزها في محافظات ( نينوى والأنبار وميسان ) نفذت عددا من العمليات الاستباقية التي استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعب استخبارات قيادات الفرق ( 10 و …

