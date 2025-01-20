وثيقة.. البرلمان يطالب السوداني بإحالة المسؤولين إلى التقاعد

2025-01-20 15:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ رفع مجلس النواب، كتاباً رسمياً إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،لإحالة المسؤولين والمحافظين ورؤساء الهيئات الذين تجاوزوا السن القانوني إلىالتقاعد.

وبحسبوثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن المجلس يؤشر وجود تجاوز قانوني مؤثر فيالبناء القانوني من خلال استمرار البعض من شاغلي الهيئات المستقلة وعدد منالمحافظين في وظائفهم ومناصبهم بالرغم من بلوغهم السن القانونية للإحالة علىالتقاعد.

ووفقاًلنفس الوثائق فإن ما نشأ عن ذلك من إخلال جسيم في تولي هذه الوظائف، وانتهاك صارخلمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في المادتين (14) و (16) من الدستور،فضلاً عن مخالفة ذلك لنص المادة (10 أولاً) من قانون التقاعد الموحد رقم (1) لسنة ۲۰۱4 (المعدل) الذي أوجب إحالة كل موظف أو مكلف بخدمة عامة على التقاعدعند إكماله 60 عاماً من العمر.

وسبقلعضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي أن أكد، يوم الأربعاء الماضي، أنتعديل قانون التقاعد المطروح في البرلمان يقتصر على سن التقاعد ليكون 63 عاماً،فيما لفت إلى وجود تعديلات أخرى ستتم خلال القراءة الثانية.