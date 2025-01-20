بدافع الثأر العشائري.. شرطة نينوى تعتقل قتلة "سائق الكوستر" في الموصل

2025-01-20 15:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ ألقت شرطة نينوى، يوم الاثنين، القبض على المتهمين بقتل سائق سيارة أجرة"الكوستر" في حي التأميم شرقي مدينة الموصل.

وقالمصدر في الشرطة لوكالة شفق نيوز، إن "التحقيقات الأولية أظهرت أن الجريمةارتكبت بدافع الثأر العشائري وهي تحمل طابعاً جنائياً، مبيناً أن "الشرطةاعتقلت المتهمين بالجريمة".

وكانتمواقع التواصل الاجتماعي، تناقلت مقطع فيديو يظهر المتهمين يستقلان دراجة ناريةوهما يطلقان النار على سائق "الكوستر"، يوم الثلاثاء الماضي.

منجانبها، حذرت السلطات القضائية من خطورة نشر مثل هذه الفيديوهات على مواقع التواصلالاجتماعي، فيما أشارت إلى أن تسريب مقاطع الجرائم الجنائية يؤثر سلباً على سيرالتحقيق ويثير الفزع بين المواطنين.

وطمأنتالسلطات القضائية عبر بيان ورد لشفق نيوز، أهالي الموصل بأن المدينة آمنة وتعتبرمن المحافظات التي تتصدر قائمة الأمان في العراق، مشيرةً إلى أن الجرائم الجنائيةتقع في كل دول العالم، وهي جزء من التحديات التي تواجهها المدن.