وزارة الداخلية الكويتية تدعو إلى تحري الدقة وعدم الانجراف وراء الإشاعات

2025-01-20 16:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

مقر وزارة الداخلية الكويتية (كونا)

نفت وزارة الداخلية الكويتية ما تردد في شأن تدهور الحالة الصحية للمتهم سلمان الخالدي ونقله إلى العناية المركزة. وأكدت في بيان رسمي أن حالته مستقرة، داعية إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وتجنب نشر الإشاعات.

وفي مقطع فيديو نشرته الوزارة ظهر سلمان الخالدي مطمئناً عن وضعه الصحي، ومؤكداً عزمه بدء صفحة جديدة.

وكانت الوزارة أعلنت في الثاني من يناير (كانون الثاني) الماضي إلقاء القبض على سلمان الخالدي المتهم الهارب في العراق والصادر في حقه 11 حكماً قضائياً واجبة النفاذ في قضايا جنائية خطرة، منها التطاول على الذات الأميرية.

وزارة الداخلية تنفي ما تم تداوله بشأن سلمان الخالدي وتؤكد أنه بصحة جيدة pic.twitter.com/gktriDkAlI — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) January 19, 2025

وتعاونت السلطات الكويتية مع نظيرتها العراقية عبر "الإنتربول" لضبط المتهم بعد رصد تحركاته داخل العراق، وتم تشكيل فريق أمني لضمان سرعة القبض عليه ومنعه من الهرب. وأكدت بغداد تعاونها الأمني كعضو في "الإنتربول" مع الإشارة إلى دورها الفعال في تسليم المطلوبين.

وكان المتهم عمم عنه عربياً ودولياً منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، وتتضمن الاتهامات الموجهة إليه التطاول على الذات الأميرية، وهي قضية نُظرت غيابياً أمام محكمة الجنايات الكويتية التي قضت بسجنه خمس سنوات مع الشغل والنفاذ.

وذكرت الوزارة في بيانها أن التعاون بين إدارة "الإنتربول" الكويتية والسلطات العراقية، إضافة إلى السفارة الكويتية لدى بغداد أفضى إلى ضبط المتهم بعد رصد تحركاته داخل الأراضي العراقية، وشكل فريق أمني متخصص لضمان سرعة القبض عليه ومنعه من الهرب مجدداً.

وأكدت بغداد التزام العراق كعضو في "الإنتربول" بالتعاون الأمني الدولي وتسليم المطلوبين وفق الاتفاقات الدولية، مشيرة إلى دور "الإنتربول" العراقي في تسلم وتسليم المطلوبين بقضايا الإرهاب والمخدرات والفساد يومياً.

جاء هذا التطور ضمن موجة من الإجراءات الإصلاحية التي أطلقتها الكويت منذ تولي الشيخ مشعل الأحمد الصباح قيادة البلاد، ففي خطابه الأول أمام البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 أكد الأمير أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة، معلناً رؤية شاملة لإصلاح النظام السياسي والإداري في البلاد.

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ومن أبرز هذه الخطوات حل مجلس الأمة في مايو (أيار) الماضي وتعليق بعض مواد الدستور لمدة أربع سنوات، مما أتاح للحكومة مساحة للتحرك ضد ملفات حساسة تشمل قضايا الفساد والتزوير.

وشهد البلد الخليجي كذلك حملة غير مسبوقة لمراجعة ملفات الجنسية، إذ سحبت جنسيات عشرات الأشخاص بناءً على اتهامات بالتزوير أو الحصول عليها بطرق غير قانونية، ويرى المحللون أن هذه الإجراءات تعكس إرادة القيادة في استعادة هيبة الدولة ومعالجة ملفات عالقة.



