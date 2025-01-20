2025-01-20 17:00:05 - المصدر: الطاقة

بالنظر إلى إمكاناتها الواعدة، تجذب احتياطيات النفط والغاز الضخمة في العراق استثمارات الشركات الصينية، ويأتي ذلك بموجب اتفاقية "النفط مقابل إعادة الإعمار والاستثمار". ومنذ تسعينيات القرن الماضي، كثّفت الصين جهودها إلى تأمين الطاقة الكافية لتحريك نموها الاقتصادي ومنافسة الولايات المتحدة، بحسب متابعة منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لتحديثات القطاع. وتتركز منافسة الدول الكبرى على العراق …

إقرأ: احتياطيات النفط والغاز في العراق تجذب استثمارات الشركات الصينية (تقرير) على منصة الطاقة



