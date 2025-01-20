إيهاب مقبل: الآثار النفسية والاجتماعية التي خلفها حكم صدام حسين على العراق

2025-01-20 17:00:06 - المصدر: راي اليوم

إيهاب مقبل

خلف حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين آثارًا نفسية واجتماعية عميقة على الشعب العراقي، استمرت حتى بعد سقوط نظامه.

1 ـ انتشار الكفر بسبب تعظيم شخصيته وتقزيم الله وعدم محاسبة الطعن بالرب.

2 ـ الخوف المزمن بسبب سياسات القمع والرقابة المشددة.

3 ـ انعدام الثقة بين أفراد العائلة الواحدة والمجتمع ككل بسبب انتشار الجواسيس أبان حكمه.

4 ـ اضطرابات ما بعد الصدمة بسبب كثرة الحروب التي اشعلها. تشمل هذه الاضطرابات أعراضًا نفسية وعاطفية وسلوكية تؤثر على جودة حياة العراقي وعلاقاته اليومية، مثل القلق المفرط والغضب والانفعال السريع وفقدان الاهتمام بالحياة وصعوبة في الشعور بالسعادة أو الأمان.… [+]



