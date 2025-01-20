ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وانخفاضها بأربيل مع الإغلاق

2025-01-20 17:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في أسواق بغداد، يومالاثنين، فيما انخفضت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقالمراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتينفي بغداد لتسجل 150800 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت أسعار الدولار صباح هذااليوم 150700 دينار مقابل 100 دولار.

وأشارمراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيثبلغ سعر البيع 151750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149750 ديناراًمقابل 100 دولار.

وأربيلسجل الدولار انخفاضاً حيث بلغ سعر البيع 150400 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء150300 دينار مقابل 100 دولار.