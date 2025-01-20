محافظ كركوك: نقل صلاحيات 4 وزارات خطوة مهمة لتطوير المحافظة

2025-01-20 17:35:01 - المصدر: واع

كركوك- واع – مهدي الربحاويأكد محافظ كركوك، ريبوار طه مصطفى، اليوم الإثنين، أن نقل صلاحيات أربع وزارات بقرار من الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات يعد خطوة مهمة لتطوير المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة لها.وقال محافظ كركوك، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "نتقدم بالشكر لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لموافقته على نقل صلاحيات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الزراعة، والتصويت عليها خلال اجتماع الهيأة العليا، أمس الأحد، وفق أحكام المادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل".وأضاف، أن "نقل الصلاحيات يمثل خطوة مهمة لخدمة المحافظة، حيث سيشكل نقلة نوعية تسهم في تطوير كركوك وتحسين خدماتها، وتنفيذ حملة الإعمار، مما سيسهم في تعزيز مكانتها ومستقبلها".ويوم أمس، أصدرت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات خلال اجتماعها برئاسة رئيس الوزراء قراراً بشأن شمول محافظة كركوك بأحكام قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم (21 لسنة 2008 المعدّل).وتضمن القرار - بحسب بيان - صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المباشرة بنقل الدوائر الفرعية والأجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات، مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة، والموظفين والعاملين فيها من وزارات؛ (الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الشباب والرياضة، العمل والشؤون الاجتماعية، الزراعة)، وفق أحكام المادة (45) من القانون آنفاً، إلى محافظة كركوك، وتتولى الهيأة التنسيقية بين المحافظات متابعة نقل الدوائر المذكورة مع الجهات ذات العلاقة".