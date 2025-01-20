الجهد الخدمي يعلن وضع حجر الأساس لمشروع طريق آل خليفة في الديوانية

2025-01-20 17:35:01 - المصدر: واع

الديوانية – واع – صفات العزاويأعلن رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي، عبد الرزاق المالكي، اليوم الإثنين، وضع حجر الأساس لمشروع طريق آل خليفة في محافظة الديوانية.وقال المالكي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم وضع حجر الأساس لمشروع طريق آل خليفة، الذي يُعد الطريق الوحيد الذي يربط المنطقة بمحيطها".وأضاف، أن "المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية وتسهيل التنقل، لخدمة ما يقارب 3 آلاف نسمة من المواطنين".وأكد المالكي، أن "هذا المشروع يأتي ضمن جهود الحكومة المستمرة لتحقيق الإنجازات، وتلبية احتياجات المناطق غير المخدومة، بما يضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاستقرار في المنطقة".