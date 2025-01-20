الجهد الخدمي يعلن وضع حجر الأساس لمشروع طريق آل خليفة في الديوانية
2025-01-20 17:35:01 - المصدر: واع
الديوانية – واع – صفات العزاوي
أعلن رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي، عبد الرزاق المالكي، اليوم الإثنين، وضع حجر الأساس لمشروع طريق آل خليفة في محافظة الديوانية.
وقال المالكي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم وضع حجر الأساس لمشروع طريق آل خليفة، الذي يُعد الطريق الوحيد الذي يربط المنطقة بمحيطها".
وأضاف، أن "المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية وتسهيل التنقل، لخدمة ما يقارب 3 آلاف نسمة من المواطنين".
وأكد المالكي، أن "هذا المشروع يأتي ضمن جهود الحكومة المستمرة لتحقيق الإنجازات، وتلبية احتياجات المناطق غير المخدومة، بما يضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاستقرار في المنطقة".
أعلن رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي، عبد الرزاق المالكي، اليوم الإثنين، وضع حجر الأساس لمشروع طريق آل خليفة في محافظة الديوانية.
وقال المالكي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم وضع حجر الأساس لمشروع طريق آل خليفة، الذي يُعد الطريق الوحيد الذي يربط المنطقة بمحيطها".
وأضاف، أن "المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية وتسهيل التنقل، لخدمة ما يقارب 3 آلاف نسمة من المواطنين".
وأكد المالكي، أن "هذا المشروع يأتي ضمن جهود الحكومة المستمرة لتحقيق الإنجازات، وتلبية احتياجات المناطق غير المخدومة، بما يضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاستقرار في المنطقة".