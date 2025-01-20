راصد جوي عراقي: استعدوا لليالي من الانجماد الأرضي للأيام الثلاثة المقبلة

2025-01-20 17:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذر الراصد الجوي، صادق عطية، يوم الاثنين،من تأثير الكتلة الباردة خلال الأيام الثلاثة المقبلة في البلاد.

وقال عطية في تدوينة اطلعت عليها وكالة شفقنيوز، إن "تأثير الكتلة الباردة واضحاً ظهر الاثنين على شمال البلاد وغربها وستندفعنحو مدن البلاد الليلة وصباح الغد".

وأضاف عطية: "استعدوا لليالي من الانجماد الأرضيمتوقعة الثلاثاء والأربعاء والخميس، تستوحب أخذ الاحتياطات للمزارعين وسالكي الطرقالخارجية".

وكانت هيئة الأنواء الجوية، توقعت في وقت سابقمن اليوم، تساقط أمطار غزيرة وتقلبات مناخية تعد الأطول منذ بداية موسم الشتاء في أغلبمدن العراق ابتداءً من يوم الخميس المقبل.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لشفق نيوز، أن "مخرجاتنماذج الطقس وصور الأقمار الاصطناعية تشير إلى تأثر البلاد بحالة جوية ممطرة تعد الأطولمنذ بداية موسم الشتاء الحالي"، مبينة أن "هذه الحالة تبدأ يوم الخميس الموافق23 كانون الثاني/ يناير مع تحول الرياح إلى جنوبية شرقية، وتستمر حتى يوم الأربعاء29 كانون الثاني/ يناير".

وأوضح البيان، أن "هذه الحالة تتميز بتفاوتشدة الأمطار من حيث الزمان والمكان، بالإضافة إلى نشاط ملحوظ في الرياح السطحية، فضلاًعن تقلبات واضحة في درجات الحرارة".

كما أوضح بيان آخر للهيئة، أن "طقس يوم غدالثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، كما يتشكل الضباب الخفيف صباحاً في المنطقة الشماليةويزول تدريجياً"، مبينة أن "درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتينالوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الأربعاء المقبلسيكون غائماً جزئياً إلى غائم، بينما درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، في حين سيكونطقس الخميس غائماً جزئياً أيضاً في عموم البلاد، مع ارتفاع في درجات الحرارة في المنطقتينالوسطى والجنوبية".

وأشار البيان، إلى أن "طقس يوم الجمعة المقبل،سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر متفرقة، ودرجات الحرارة على العمومستكون مقاربة لليوم السابق".