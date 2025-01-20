2025-01-20 17:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن وزير العلوم الإيراني، حسين سيمايي صراف،يوم الاثنين، الاتفاق بين بغداد وطهران، على تأسيس فروع للجامعات الإيرانية فيالعراق.

وقال سيمايي صراف، لوكالة "تسنيم" الإيرانية،إن "البلدين اتفقا على إتمام هذه القضية في العام المقبل، ومن المقرر أن تكونهناك فروع لجامعات طهران، شريف وفردوسي مشهد في العراق."

وأضاف أن "حدائق العلوم والتكنولوجيا تعزز الحافزلبقاء الخريجين في البلاد وتقليل ظاهرة الهجرة"، مردفاً: "نسعى لتعزيزحدائق العلوم والتكنولوجيا لتسهيل الطريق نحو الاقتصاد المعتمد على المعرفة وخلقفرص العمل للشباب والخريجين وتطوير البلاد."

وأشار وزير العلوم إلى زيارته الأخيرة مع عدد من رؤساءالحدائق والجامعات إلى العراق، قائلاً: "تعد الحدائق ظاهرة جذابة للعديد منالبلدان المجاورة بما في ذلك العراق، وقد زار بعض المسؤولين العراقيين حدائقالعلوم في إيران وأعربوا عن رغبتهم في بناء حدائق مشابهة في البلاد.

وفيما يتعلق بتأسيس فروع للجامعات الإيرانية في العراق،قال الوزير: "تم توقيع اتفاقيات مع اثنين إلى ثلاثة جامعات لتأسيس فروع، وقدتم إنجاز جزء من العمل. وقد تعهد البلدان بإتمام هذه القضية في العام المقبل، ومنالمقرر أن يكون للجامعات الإيرانية طهران، شريف وفردوسي مشهد فروع في العراق."