دهوك يجتاز نفط ميسان وتعادل مثير بين النفط ونوروز

2025-01-20 17:45:03 - المصدر: واع

بغداد-واعحقق فريق دهوك، اليوم الإثنين، فوزا ثمينا على مستضيفه فريق نفط ميسان وبهدفين دون رد في المباراة التي جرت في ملعب ميسان ضمن الجولة 15 من المرحلة الأولى لدوري النجوم، فيما تقاسم فريقا النفط ونوروز نقاط مباراتهما التي جرت في ملعب الكرخ بتعادلهما إيجابا (1-1).ونجح فريق دهوك في خطف ثلاث نقاط من مستضيفه فريق نفط ميسان بهدفين دون رد، إذ سجل لدهوك بيتر كوركيس في د ( 13) من المباراة، وعاد زميله المحترف مارلون ليسجل الهدف الثاني في د ( 15 ).وفي المباراة الثانية التي ضيفها ملعب الساحر أحمد راضي بين النفط ونوروز انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، وافتتح لاعب النفط وليد كريم التسجيل في د( 15 )، وعادل النتيجة لصالح نوروز المهاجم اسو رستم من ركلة جزاء في د(77 ).يذكر أن دهوك يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري النجوم بــ 27 نقطة ، فيما تجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 22 بالمركز الثامن، فيما يحتل النفط المركز السادس بــ 24 نقطة، ويقبع نوروز عند المركز 15 بــ 18 نقطة.