2025-01-20 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، استعدادها لتعديل سن تقاعد الموظفين الى 63 عاماً. وذكرت اللجنة في بيان مقتضب، أننا "ما زلنا بانتظار إدراج تعديل قانون التقاعد ضمن جدول الأعمال وتمريره للقراءة الأولى، ومن ثم البدء بالمناقشات والتفاوض مع الحكومة بشأنه". والشهر الماضي، قالت اللجنة القانونية النيابية، إن البرلمان ينتظر موافقة الحكومة على […]

