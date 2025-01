إيران تقترب من فتح جامعات لها في العراق

2025-01-20 18:25:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أعلن وزير العلوم الإيراني، حسين سيمايي صراف، اليوم الاثنين، الاتفاق بين بغداد وطهران، على تأسيس فروع للجامعات الإيرانية في العراق. وقال سيمايي صراف، لوكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "البلدين اتفقا على إتمام هذه القضية في العام المقبل، ومن المقرر أن تكون هناك فروع لجامعات طهران، شريف وفردوسي مشهد في العراق." وأضاف أن "حدائق العلوم […]

