2025-01-20 18:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

طهران/ متابعة عراق اوبزيرفر أعلن وزير العلوم الإيراني حسين سيمايي صراف، اليوم الإثنين، الاتفاق مع العراق على افتتاح فروع لجامعات طهران، وشريف وفردوسي مشهد في العراق. وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن حسين سيمايي صراف وزير العلوم قال في اجتماع لحدائق العلوم والتكنولوجيا: “إن حدائق العلوم والتكنولوجيا تعزز الحافز لبقاء الخريجين في البلاد وتقليل ظاهرة …

The post اتفاق عراقي ايراني.. جامعات طهران تفتح فروعا لها في بغداد first appeared on Observer Iraq.