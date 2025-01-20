"السكان بدأوا بالهجرة".. العطش يفتك بمنطقة جنوبي العراق

2025-01-20 18:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مدير ناحية العزير جنوبي محافظة ميسان، كاظم دريول، يومالاثنين، أن الناحية تعاني من شحة مائية كبيرة تسببت بهجرة سكانية إلى مركز المحافظة،فيما أكد الحاجة إلى افتتاح 4 دوائر حكومية لتقديم الخدمات بما يليق بأهالي الناحية.

وقال دريول لوكالة شفق نيوز، إن "مركز ناحية العزير اكتملت فيه البنىالتحتية بشكل كبير، لكن تبقى هناك حاجة إلى 4 دوائر حكومية لتقديم الخدمات بما يليقبأهالي الناحية"، مؤكداً أن "هناك شحة مائية في الناحية، وفي هذا الخصوصنسعى لتحويل عمل المضخات الزراعية من الديزل إلى الكهرباء واستصلاح الأراضي الزراعيةالتي أصابها البور بسبب الجفاف المائي".

وأوضح، أن "قرى الناحية شهدت هجرة سكانية كبيرة خلال الفترة الماضيةوخاصة منطقة (البيضة والصخرة) بسبب قلة الماء والزراعة، وعادة ما تكون الهجرة نحو مدينةالعمارة مركز المحافظة".

وتابع، أن "إدارة الناحية أنجزت 50% من خطة مشاريع عام 2023، فيماتبقى 5 مشاريع تشكل النصف المتبقي من مشاريع عام 2023 وبانتظار إحالتها من قبل ديوانالمحافظة إلى الشركات المختصة"، مبيناً أن "قيمة مشاريع عام 2023 وحسب النسبةالسكانية لناحية العزير تبلغ 12 مليار دينار عراقي".