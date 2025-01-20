السوداني يوجه وزارة المالية بتوفير متطلبات مفوضية الانتخابات

2025-01-20 18:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اجتماعاً ضمّ السادة؛ رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عمر أحمد محمد، وأعضاء مجلسها ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة المستشارين وعدداً من أعضائها.





وبارك السيد السوداني، في مستهل الاجتماع، لمفوضية الانتخابات تمديد عملها بعد تصويت مجلس النواب، كما اطلع سيادته على استعدادات المفوضية وتحضيراتها واحتياجاتها لإقامة الانتخابات النيابية العامة المقررة نهاية العام الحالي، وكذلك استعراض إمكانية اعتماد البطاقة الوطنية كوثيقة من قبل المواطن للإدلاء بصوته.





ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية بتوفير متطلبات المفوضية، بعد إعدادها للموازنة الخاصة بتنظيم العملية الانتخابية، مؤكداً استعداد الحكومة الكامل لدعم عمل المفوضية بكل الإمكانيات المتاحة؛ لضمان إجراء انتخابات نيابية تتسم بالنزاهة والشفافية.