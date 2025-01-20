جبال كردستان ترتدي الثوب الأبيض (صور)

2025-01-20 18:50:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

موجة ثلجية حولت مدن كردستان إلى بياض ناصع، حيث ارتدت أغلب مدن الإقليم الثوب الأبيض، على أثر الكميات الكبيرة من الثلوج.

وخرج المئات من المواطنين والسواح في السليمانية وأربيل لغرض التنزه، والتعبير عن فرحهم، حيث شهد جبل أزمر زخما كبيرا لحركة السيارات.

فيما شهدت مناطق محافظة دهوك هي الأخرى ازدحامات كبيرة على المناطق الثلجية في العمادية وبالا وبرواري والمناطق الأخرى.

وشهدت مدن الإقليم ثلاث حوادث، بسبب الثلوج في محافظة دهوك، فيما حذرت مديرية المرور بمحافظة دهوك، وفي أربيل أيضا المواطنين من البقاء في المناطق الجبلية حتى ساعات متأخرة من الليل، مع وجود احتمالية لغلق تلك الطرق.

وعادة ما يتسبب سقوط الكميات الكبيرة من الثلوج بغلق الطرق، أو الانهيار في بعض الأجزاء الجبلية.

وحسب المعلومات فإنه إذا استمر تساقط الثلوج فقد تضطر مديرية المرور في السليمانية لغلق نفق سيتك، القريب من جبل أزمر، حفاظا على سلامة المواطنين، وسيتم أيضاً غلق الطرق المؤدية إلى جبل كويزه.

وهذه المرة الأولى التي تشهد مدن كردستان سقوط هذه الكميات الكبيرة من الثلوج على المناطق الجبلية هذا العام، حيث كانت الثلوج على المناطق المحاذية لإيران، وتركيا، وخاصة في حاج عمران، أو ناحية جومان.





















