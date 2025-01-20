2025-01-20 19:00:02 - المصدر: واع

بغداد- واعبحث وزير البيئة، هه لو العسكري، مع السفير الچيكي في بغداد، يان شنايداوف، اليوم الاثنين، سبل التعاون في مجال تلوث المياه والهواء وإدارة النفايات.وذكر بيان لوزارة البيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير البيئة، هه لو العسكري، استقبل السفير الچيكي في بغداد، يان شنايداوف، لبحث سبل التعاون المشترك في مواجهة التحديات البيئية وتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات البيئية".وأضاف البيان، أن"الجانبين، ناقشا آليات التعاون في الحفاظ على مصادر المياه من التلوث، والإدارة المستدامة للنفايات، وسبل الحد من تلوث الهواء، إضافة إلى الاستفادة من الخبرات الچيكية في مجال أسواق الكربون وتبادل التجارب في تطبيق الحلول البيئية الحديثة".وأكد وزير البيئة حرص "الحكومة العراقية على تعزيز التعاون الدولي، خصوصًا مع دول الاتحاد الأوروبي والاستفادة من التجارب البيئية في أوروبا الشرقية، ومن بينها جمهورية الچيك، لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية المتزايدة".وتابع البيان، أن"السفير الچيكي من جانبه، أعرب عن استعداد بلاده لدعم العراق في مختلف المجالات البيئية"، مشيرًا إلى أن"حكومة الچيك تسعى إلى مد جسور التعاون في قطاع البيئة، بما يتماشى مع جهود العراق في مشاريع البنى التحتية والتطوير العمراني".واختتم البيان أن"اللقاء شهد حضور المستشار الفني للوزارة، عمار جابر العطا، ومدير عام دائرة التوعية والإعلام البيئي، أمير علي الحسون".