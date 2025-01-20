2025-01-20 19:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة عن فتح تحقيق في حادث اعتداء تعرض له عدد من منتسبي أمن الملاعب من قبل عدد من طلاب إحدى الكليات المشاركين في حفل تخرج أقيم في المدينة الرياضية.

وأوضحت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "حادث اعتداء على منتسبي أمن الملاعب وقع أثناء تأديتهم واجبهم في تأمين الحماية، مما دعا أحد المنتسبين بإطلاق نار في الهواء نتيجة المشاجرة".

وتابعت أن "قائد الشرطة وجه بإيداع المنتسب مطلق النار والمفرزة المكلفة بواجب التوقيف، إضافة إلى تشكيل لجنة تحقيقية لتحديد جميع المقصرين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

من جانبها، ألقت قيادة عمليات بغداد القبض على عدد من المتهمين، بينهم "قاتل" وآخرين بجرائم الاتجار بالبشر وتهديد السلم المجتمعي بجانبي الكرخ والرصافة.

وقالت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بالتزامن مع انطلاق الخطة الخاصة بالزيارة الرجبية وبهدف تعزيز الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة وملاحقة الخارجين على القانون وعصابات الجريمة المنظمة والجنائية، تمكنت تشكيلات فرقتي المشاة (السادسة، السابعة عشر) و(الأولى، الالية) شرطة اتحادية ولواء المغاوير بإسناد الوكالات والأجهزة الاستخبارية، من القاء القبض على 15 متهماً“.

ولفتت إلى أن "المتهمين تم القبض عليهم وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم بالقتل العمد وآخرين بجرائم (الاتجار بالبشر وتهديد السلم المجتمعي، السرقة، اطراف مشاجرات مسلحة) والاستيلاء على اسلحة واعتدة غير مرخصة وذلك ضمن مناطق (خرنابات، حي الحسين، الراكوب، الفاروق/الطارمية، ابي غريب، الدورة، العبيدي، الكمالية، الفضيلية) بجانبي الكرخ والرصافة".

وأشارت القيادة إلى أنه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".