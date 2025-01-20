رئيس الوزراء يؤكد استعداد الحكومة الكامل لدعم عمل مفوضية الانتخابات

2025-01-20 19:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، استعداد الحكومة الكامل لدعم عمل مفوضية الانتخابات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الاثنين، اجتماعاً ضمّ رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عمر أحمد محمد، وأعضاء مجلسها ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة المستشارين وعدداً من أعضائها".

وأضاف، أن "السوداني بارك في مستهل الاجتماع، لمفوضية الانتخابات تمديد عملها بعد تصويت مجلس النواب"، مشيرا الى أنه "اطلع على استعدادات المفوضية وتحضيراتها واحتياجاتها لإقامة الانتخابات النيابية العامة المقررة نهاية العام الحالي، وكذلك استعراض إمكانية اعتماد البطاقة الوطنية كوثيقة من قبل المواطن للإدلاء بصوته".

ووجه رئيس مجلس الوزراء "وزارة المالية بتوفير متطلبات المفوضية، بعد إعدادها للموازنة الخاصة بتنظيم العملية الانتخابية"، مؤكداً "استعداد الحكومة الكامل لدعم عمل المفوضية بكل الإمكانيات المتاحة؛ لضمان إجراء انتخابات نيابية تتسم بالنزاهة والشفافية".