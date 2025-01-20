بعد 48 ساعة.. شرطة البصرة تقبض على متهم بقتل أشقائه في الزبير

2025-01-20 19:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم الإثنين (20 كانون الثاني 2025)، القبض على متهم بقتل أشقائه في قضاء الزبير.

وقالت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنها "تمكنت من القبض على المتهم (ن ف ط) الذي قام بقتل أشقائه في قضاء الزبير، منطقة الدريهمية".

وأضافت: "جرت عملية القبض بعد أقل من 48 ساعة من وقوع الجريمة، حيث تم العثور على المتهم مختبئًا في احدى مزارع منطقة اللحيس، وتم ضبط البندقية المستخدمة في الجريمة بحوزته".

وقبل يومين، أسفرت مشاجرة مسلحة حصلت في منطقة الدريهمية في قضاء الزبير غربي البصرة عن مقتل شقيقين وإصابة والدهما بإطلاق نار من سلاح كلاشنكوف، حسبما أفاد به مصدر أمني.



