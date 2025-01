2025-01-20 19:20:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: حقق نادي الغراف لكرة القدم فوزاً مستحقاً على ضيفه نادي الرمادي بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب سوق الشيوخ جنوب الناصرية ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري الكرة العراقي الممتاز. وقال مدرب نادي الغراف مؤيد طعمة في تصريح لشبكة أخبار الناصرية، سيطرنا...

