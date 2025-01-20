الطلبة ينتزع فوزا مهما من الكهرباء في دوري نجوم العراق

2025-01-20 20:10:03 - المصدر: واع

بغداد - واعتغلب فريق الطلبة، اليوم الإثنين، على الكهرباء 2/1 هدف، في المباراة التي ضيفها ملعب الزوراء ضمن الجولة 15 من دوري النجوم.وتمكن فريق الطلبة من قلب نتيجة المباراة بعد أن كان متأخرًا بهدف لصالح الكهرباء جاء بإمضاء أموري فيصل د ( 4 ) حتى الدقيقة 90 من المباراة التي شهدت صحوة طلابية رافقها تسجيل هدفين عن طريق الحسن نعيم د ( 90 ).ونجح لاعب الطلبة حسين عمار من تسجيل هدف الفوز الثاني في د ( 92 ) لتنتهي المباراة (2-1) لصالح الطلبة.ويحتل الطلبة المركز الخامس بــ ( 27 ) نقطة، فيما الكهرباء يقع عند المركز 14 بــ 18 نقطة.