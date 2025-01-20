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الطلبة ينتزع فوزا مهما من الكهرباء في دوري نجوم العراق

الطلبة ينتزع فوزا مهما من الكهرباء في دوري نجوم العراق
الطلبة ينتزع فوزا مهما من الكهرباء في دوري نجوم العراق
2025-01-20 20:10:03 - المصدر: واع
بغداد - واع
تغلب فريق الطلبة، اليوم الإثنين، على الكهرباء 2/1 هدف، في المباراة التي ضيفها ملعب الزوراء ضمن الجولة 15 من دوري النجوم.
وتمكن فريق الطلبة من قلب نتيجة المباراة بعد أن كان متأخرًا بهدف لصالح الكهرباء جاء بإمضاء أموري فيصل د ( 4 ) حتى الدقيقة 90 من المباراة التي شهدت صحوة طلابية رافقها تسجيل هدفين عن طريق الحسن نعيم د ( 90 ).
ونجح  لاعب الطلبة حسين عمار من تسجيل هدف الفوز الثاني في د ( 92 ) لتنتهي المباراة (2-1) لصالح الطلبة. 
ويحتل الطلبة المركز الخامس بــ ( 27 ) نقطة، فيما الكهرباء يقع عند المركز 14 بــ 18 نقطة.

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