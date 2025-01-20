ناحية سيتك في السليمانية تحذر مواطنيها من تعطل الطرق إثر تساقط الثلوج

2025-01-20 20:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت دائرة مرور ناحية "سيتك" في محافظة السليمانية، تنبيهًا عاجلًا للمواطنين حول تعطل حركة السير على الطرق المؤدية إلى المنطقة بسبب تساقط الثلوج، مشددًا على ضرورة الامتناع عن زيارة المنطقة إلا للضرورة القصوى.

وأعلن مسؤول دائرة المرور في "سيتك"، المقدم هريم نجات في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "تساقط الثلوج أدى إلى حدوث مشكلات في نفق الطريق المؤدي إلى ناحية سيتك، مما تسبب في صعوبات كبيرة أمام حركة السير".

وأوضح أن "فرق المرور وفرق الصيانة تعمل بشكل مكثف على إزالة الثلوج وتنظيف الطرق لتسهيل حركة المرور بأسرع وقت ممكن".

وأشار إلى أن "الطرق الجبلية الأخرى مثل طريق (أزمر) المؤدي إلى المنطقة قد أصبحت غير قابلة للاستخدام حاليًا بسبب الظروف الجوية"، داعيًا المواطنين إلى "تأجيل زيارتهم إلى المنطقة إلا في حالات الضرورة القصوى".

ودعا مركز المرور في "سيتك" جميع المواطنين إلى "توخي الحذر، والالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة"، مؤكداً "استمرار العمل لفتح الطرق وضمان عودة الحركة إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن".

وتُعد "سيتك" من المناطق الجبلية ذات المناظر الطبيعية الخلابة، وتستقطب العديد من الزوار خلال فصلي الصيف والشتاء، ومع ذلك، فإن تساقط الثلوج في فصل الشتاء يشكل تحديًا كبيرًا للمرور، ما يستدعي تكثيف جهود الصيانة لضمان سلامة الطرق.

ومع بداية موسم الشتاء، تتسبب الثلوج الكثيفة أحيانًا في تعطل حركة المرور في المناطق الجبلية بإقليم كردستان، حيث تعتبر منطقة "سيتك" من أبرز المناطق المتأثرة نتيجة موقعها الجغرافي وطبيعة الطرق المؤدية إليها، مثل الأنفاق والطرق الجبلية.