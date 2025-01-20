العراق.. اكتشاف أكبر خزين نفطي في وسط البلاد بملياري برميل

2025-01-20 20:15:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت شركة نفط الوسط، بالتعاون مع شركة (EBS) الصينية، عن تحقيق اكتشاف نفطي كبير في حقل شرق بغداد الجنوبي.

وذكر مدير عام الشركة المهندس محمد ياسين حسن في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن عمليات اختبار البئر الاستكشافية الرئيسة في حقل شرق بغداد، قد حققت نجاحاً كبيراً، حيث تم الحصول على تدفق نفطي عالي الإنتاجية من النفط المتوسط والخفيف.

وتوقع أن يضيف أكثر من ملياري برميل إلى احتياطيات العراق النفطية، مما يجعله أكبر اكتشاف للنفط في وسط العراق.

وأشار المدير العام، إلى أن الاختبارات الأولية للبئر أظهرت معدل إنتاج يومي يصل إلى 5 آلاف برميل من النفط الخام.

وأشاد ياسين، بالتعاون المثمر بين المهندسين العراقيين في شركة نفط الوسط ونظرائهم في شركة EBS الصينية، الذي أثمر عن تخطيط دقيق، وتنفيذ محكم لإجراءات اختبار البئر في المناطق الواقعة ضمن الحقل النفطي.

ويكتسب هذا الاكتشاف أهمية استراتيجية كونه يضاف إلى رصيد العراق النفطي الذي يحتل المرتبة الخامسة عالمياً في الاحتياطيات المؤكدة. كما يأتي هذا الإنجاز ليعزز القدرات الإنتاجية للعراق، أحد الأعضاء المؤسسين والمؤثرين في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، مما يدعم دوره المحوري في سوق الطاقة العالمية.