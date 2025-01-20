مستشفى الرمادي.. إنقاذ حياة طفل أصيب برصاصة "طائشة" في رأسه

2025-01-20 20:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن فريق الأطباء في مستشفى الرمادي من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، كان قد أصيب برصاصة استقرت في رأسه نتيجة للرمي العشوائي في قضاء القائم.

وأفاد مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، بأن "طفلاً وصل إلى مستشفى الرمادي، في حالة حرجة، حيث كانت رصاصة قد اخترقت رأسه، ومع تدخل الفريق الطبي المختص، تم إجراء عملية جراحية معقدة لاستخراج الرصاصة".

وأعرب أهالي المنطقة عن استنكارهم لهذا النوع من الحوادث التي تشهدها مناطقهم، داعين إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الرمي العشوائي الذي يعرض حياة الأبرياء للخطر.

يذكر أن الرمي العشوائي يمثل تهديدًا مستمرًا في العديد من المناطق، ويطالب الأهالي بتطبيق قوانين أكثر صرامة لضمان سلامة المدنيين.