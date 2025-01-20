2025-01-20 20:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر في شرطة صلاح الدين، يوم الاثنين، باعتقال سائق سيارة حمل متوسطةالحجم ينقل كمية كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر، وفيما أغلقت الرقابة الصحية فيالأنبار صيدليتين ومختبر غير مجازة واعتقال أصحابها، ألقت شرطة النجف القبض علىصاحب محل يبيع دجاج مصاب بـ"فيروس خطير".

وأبلغالمصدر وكالة شفق نيوز، أن "قوة من شرطة صلاح الدين في سيطرة (الشيخ إبراهيم)على طريق تكريت - صلاح الدين، ضبطت عجلة نوع (مرسيدس/ براد) محملة بأدويةومستلزمات طبية غير مرخصة، والقبض على سائق العجلة المدعو (و. ش. ن)".

وبينأن "الأدوية مجهولة المصدر وتحمل تواريخ نفاد صلاحية غير صحيحة، وبحسب ادعاءالسائق الأدوية قادمة من العاصمة بغداد باتجاه محافظة نينوى"، مشيراً إلى تسليمالعجلة مع سائقها والمواد المضبوطة إلى قسم مكافحة الجريمة المنظمة في الدجيل أصوليا.

وأوضحالمصدر أن "الأدوية كانت بكميات كبيرة وتم نقل السائق مع المواد المضبوطةللتحقيق لغرض معرفة تفاصيل وأسباب نقل هذه الأدوية وما إذا كنت صالحة للاستخداممنه عدمه".

وفيالسياق، أعلنت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في الأنبار، في بيان ورد لوكالة شفقنيوز، عن قيامها بالاشتراك مع الرقابة الصحية بحملة موسعة على الصيدلياتوالمختبرات غير المجازة ضمن قضاء الرمادي، مركز المحافظة.

وبينتأنه تم ضبط صيدليتين ومختبر طبي غير مجازة، وجرى اعتقال أصحابها وتوقيفهم وفق أحكامالمادة 50/1 من قانون الصيدلية و99 من قانون الصحة.

وفيالنجف، ذكرت دائرة صحة المحافظة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرق الرقابةالصحية باشرت بحملة صحية مشتركة بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، والجريمة المنظمة،والبيطرة.

وأشارتإلى أنها تلقت بلاغاً عن وجود مخالفات في أحد محال بيع الدجاج، وتوجهت فرق الرقابةالصحية إلى الموقع، وتمت ملاحظة أن صاحب المحل أغلقه وانصرف إلى منزله، وعلىالفور، تمت مخاطبة قيادة الشرطة لإرسال دورية مرابطة عند باب المحل لمنع نقلالدجاج الميت وغير المذبوح إلى خارج المحل.

وتابعت"عند الساعة الواحدة ليلاً، باشرت دورية النجدة المرابطة بالموقع، وفي الساعةالسادسة والنصف صباحاً، تم ضبط صاحب المحل متلبساً بعد فتحه للمحل. وتبين وجوددجاج ميت وغير مذبوح يتم بيعه على أنه طازج، مما يشكل غشاً تجارياً واضحاً".

وأكدتدائرة الصحة أنه تم غلق المحل لمدة 14 يوماً بقرار رسمي، واصطحاب صاحب العلاقةبرفقة إلى مديرية الجريمة المنظمة. كما رفعت دائرة صحة النجف دعوى قضائية بحقه.

وأوضحتأن التحقيقات وبالتعاون مع البيطرة أظهرت أن جميع الدجاج كان مصاباً، وأن حالاتالموت مستمرة في الحقل بسبب إصابته بفيروس "نيوكاسل".