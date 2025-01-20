شرطة البصرة تلقي القبض على متهم قتل شقيقيه

2025-01-20 20:20:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت قيادة شرطة البصرة، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على متهم قام بقتل اثنينمن أشقائه غربي المحافظة.

وذكرتالقيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بتنسيق عالٍ بين قسم مكافحةالإجرام في البصرة، وبإسناد من فوج سوات، وفوج الطوارئ الخامس، تمكنت قيادة شرطةمحافظة البصرة من القبض على المتهم (ن. ف. ط) الذي قام بقتل اثنين من أشقائه في منطقةالدريهمية بقضاء الزبير".

وبينتأن "عملية القبض جرت بعد أقل من 48 ساعة من وقوع الجريمة، حيث تم العثور علىالمتهم مختبئاً في إحدى مزارع منطقة اللحيس، وتم ضبط البندقية المستخدمة فيالجريمة بحوزته".