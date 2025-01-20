بعد اجتماع الوزراء.. وفد فني من بغداد الى أربيل لمناقشة ازمة رواتب الإقليم

2025-01-20 20:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أفاد مصدر كردي مسؤول، اليوم الإثنين (20 كانون الثاني 2025)، بوصول وفد فني من وزارة المالية الاتحادية الى أربيل لمناقشة ازمة رواتب الموظفين مع حكومة كردستان.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "وفدا فنيا، وصل الى اربيل لعقد اجتماع مهم وموسع مع مسؤولين في وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم للتباحث حول إعداد الموظفين الحقيقيين وكمية الأموال المطلوبة لتوزيع رواتب للعام الجاري".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر مطلع، عن بدء اجتماع بین وزير المالية في اقليم کردستان، اوات جناب، مع وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "اجتماعاً بدأ بین وزير المالية في اقليم کردستان، اوات جناب، مع وزيرة المالية العراق طيف سامي".

وأضاف أن "الاجتماع سيناقش موضوع رواتب شهر 12 لسنة 2024، والتزام الاقلیم بتسلیم الايرادات غير النفطية بنسبة 50٪، والیات جديدة لاستلام الاسماء من موظفي الاقلیم، ومناقشة التزامات الاقلیم فی موازنة 25".

وكانت أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، يوم أمس الأحد، أن وفدا ترأسه الوزير آوات شيخ جناب، توجه إلى العاصمة بغداد، لبحث القضايا العالقة بين أربيل وبغداد خصوصاً تعديلات قانون الموازنة.

وقالت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن: "الوفد سيتباحث حول معالجة المعوقات التي تواجه رواتب الموظفين والعاملين في الإقليم، إلى جانب ضمان تحقيق التفاهمات المالية المشتركة مع بغداد".

وكانت اللجنة المالية النيابية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، التصويت على مقترح تعديل المادة 12 المتعلقة بتصدير نفط إقليم كردستان وكلف الإنتاج والنقل من قانون الموازنة العامة الاتحادية.



