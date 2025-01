2025-01-20 20:36:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اجتماعاً ضمّ السادة؛ رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عمر أحمد محمد، وأعضاء مجلسها ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة المستشارين وعدداً من أعضائها. وبارك السوداني، في مستهل الاجتماع، لـ”مفوضية الانتخابات تمديد عملها بعد تصويت مجلس النواب”، كما اطلع على …

The post السوداني يوجه وزارة المالية بتوفير متطلبات المفوضية الانتخابات first appeared on Observer Iraq.