ترامب يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة

2025-01-20 20:36:03 - المصدر: المسرى

أدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. وبدأت، الاثنين، في مبنى الكونغرس مراسم تنصيب دونالد ترامب الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة الأمريكية. وكان ترامب وصل برفقة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، إلى مبنى الكونغرس حيث تقام مراسم تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة. وغادر بايدن منصبه بعد ولاية واحدة قضاها في البيت الأبيض، ليخلفه الجمهوري دونالد ترامب. يشار الى أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب حقق فوزاً ساحقاً على [...]