ملف التزوير يستبق الانتخابات البرلمانية.. مقترح لاعتماد البطاقة الوطنية في عملية الاقتراع

متابعة/ المدىمع بدء العد التنازلي لموعد مع الانتخابات النيابية، عاد الحديث مجددا حول "التزوير" وسبل التخلص منه أو تقليل نسبته، وضمن هذا الملف جاء طرح مقترح اعتماد البطاقة الوطنية في الانتخابات، بدلا من البطاقة البايومترية الخاصة بالعملية الانتخابية، وهذا المقترح، رغم أنه ما يزال في طور "البحث السياسي"، تواجهه عقبات فنية كثيرة، مرتبطة بقاعدة البيانات […]

