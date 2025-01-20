Xiaomi تكشف الستار عن سلسلة Redmi Note 14 في العراق

2025-01-20 20:44:34 - المصدر: Xiaomi

تصوير احترافي يجتمع مع متانة فائقة

أربيل، العراق، 19 يناير 2025 – كشفت شركة Xiaomi الستار عن سلسلة هواتفها الذكية المنتظرة، Redmi Note 14، خلال حفل إطلاق أقيم في روتانا أربيل، مؤكدة بذلك التزامها بتقديم أحدث الابتكارات التقنية في المنطقة.

شهد الحدث حضور أكثر من 540 شخص من صنّاع المحتوى، المحررين التقنيين، ممثلي وسائل الإعلام، والوكلاء المعتمدين. وتضمن الحدث الكشف عن اربع طرازات من السلسلة: Redmi Note 14 Pro+ 5G، Redmi Note 14 Pro 5G، Redmi Note 14 Pro، وRedmi Note 14. وتتميز السلسلة بنظام كاميرا ذكي بدقة عالية، إلى جانب تصميم متين وترقيات من فئة الهواتف الرائدة، مما يضمن تجربة فريدة تلبي احتياجات جمهور أوسع.

وتميّز الحدث بمنطقة تجربة واسعة سمحت للضيوف بالتعرّف على الميزات الرائعة لهذه السلسلة الجديدة عن قرب. واستكشف الحاضرون الهواتف الذكية وأحدث الأجهزة القابلة للارتداء وهي Redmi Watch 5 وRedmi Buds 6 Pro وRedmi Buds 6، التي جعلتهم منبهرين بالإمكانات المميزة لهذه الأجهزة.

Redmi Note 14

(OIS)

2x/4x

.30x

Redmi Note 14

Redmi Note 14 5G

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تقدم سلسلةتجربة تصوير فريدة من نوعها بفضل الكاميرات المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تتميز الطرازات الاحترافية بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع تقنية التثبيت البصري، وزووم بصري، وزووم رقمي يصل إلىبينما تأتي طرازاتبكاميرا بدقة 108 ميجابكسل لالتقاط صور مليئة بالحياة

كما شهدت السلسلة ترقية كبيرة في الكاميرات الأمامية، حيث تصل دقتها إلى 20 ميجابكسل، مع طراز Redmi Note 14 Pro الذي يتميز بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور سيلفي استثنائية وصور جماعية رائعة.

تتضمن السلسلة ميزات مبتكرة مثل Dynamic Shots وDual Video التي تتيح للمستخدمين التقاط صور بزوايا متعددة. في حين تضيف الإصدارات الاحترافية تقنيات متقدمة مثل AI Image Expansion وAI Erase Pro لتحرير الصور بدقة عالية. وتوفر الطرازات الأساسية ميزة AI Sky لتغيير خلفيات الصور بسهولة وسرعة.

Redmi Note 14

Armor All-Star

Corning® Gorilla® Glass Victus® 2

Redmi Note 14 Pro+ 5G

Corning® Gorilla® Glass 7i

. Corning® Gorilla® Glass 5

تم تصميم سلسلةلتكون متينة، مع مقاومة للسقوط والرذاذ والخدوش. تتميز الطرازات الاحترافية بهيكل، الذي يتضمن إطاراً من الألومنيوم عالي القوة، ورغوة ممتصة للطاقة، وبطانة بوليمرية لمزيد من المتانة. كما يعزز شاشةمقاومة الخدوش، بينما يأتي غطاء البطارية في طرازإما بزجاجأو بجلد نباتي. بينما تتم حماية بقية السلسلة بزجاج

مصممة لتحمل الظروف القاسية، تتمتع طرازات Redmi Note 14 Pro+ 5G وPro 5G بتصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء. بينما يتمتع طراز Redmi Note 14 Pro بتصنيف IP64، وطراز Redmi Note 14 بتصنيف IP54 توفر السلسلة بأكملها تجربة لمس سريع استجابة حتى في الظروف الرطبة أو الزيتية.

Redmi Note 14

Redmi Note 14 Pro+ 5G

Snapdragon® 7s Gen 3

mAh

W

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تقدم سلسلةأداءً استثنائيًا وعمر بطارية طويل الأمد. يعتمد طرازعلى معالجبتقنية 4 نانومتر، مع بطارية بسعة 5110وشحن فائق بقدرة 120، لتوفير طاقة تدوم طوال اليوم حتى في الظروف الباردة للغاية

تتميز طرازات Pro 5G والنماذج الأخرى بشريحة MediaTek Dimensity 7300-Ultra وHelio G100-Ultra، مما يوفر تجربة لعب سلسة، ودفقًا مستمرًا، وأداء متعدد المهام دون انقطاع. تتراوح سعة البطارية من 5110mAh إلى 5500mAh لاستخدام مستمر دون توقف.

مع البطاريات طويلة الأمد، والشحن الذكي، والتشغيل السريع، تضمن السلسلة الكفاءة والشحن السريع، مع تعزيز من Google Gemini وCircle to Search في الطرازات الاحترافية.

تقدم سلسلة Redmi Note 14 شاشة بمعدل تحديث 120Hz، مما يوفر انتقالات سلسة أثناء تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، مشاهدة الفيديوهات، ولعب الألعاب. تعزز الطرازات Pro+ 5G وPro 5G هذه التجربة بدقة K1.5 حادة.

تم تصميم الشاشة لتوفير راحة العين، حيث تقلل من التعرض للضوء الأزرق بفضل شهادات TÜV Rheinland، مما يضمن تجربة مريحة خلال الجلسات الطويلة. مع سطوع ذروة يصل إلى 3000 نت على طراز Pro+ 5G وPro 5G، تبقى الشاشة واضحة حتى تحت أشعة الشمس الساطعة، مما يجعلها مثالية للاستخدام الخارجي.

تجمع سلسلة Redmi Note 14 بين الأداء القوي، والتصوير المذهل، والمتانة، مقدمة ميزات متميزة بأسعار استثنائية.

Redmi Note 14

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. Xiaomi

:Redmi Note 14 Pro+ 5G متوفر باللون الأسود، والبنفسجي اللافندر، والأزرق بذاكرة 512+12 جيجابايت بسعر 542,000 د.ع .

:Redmi Note 14 Pro 5G متوفر باللون الأسود، والبنفسجي اللافندر، والأخضر المرجاني، بذاكرة 512+12 جيجابايت بسعر 453,000 د.ع .

:Redmi Note 14 Pro متوفر باللون الأسود، والبنفسجي، والأزرق البحري، مع خيارين للتخزين265+8 جيجابايت و بذاكرة 512+12 جيجابايت . تبدأ الأسعار من333,000 د.ع .

:Redmi Note 14 متوفر باللون الأسود، والبنفسجي، والأزرق البحري، والأخضر، بذاكرة 265+8 جيجابايت بسعر 242,000 د.ع .

ستكون سلسلةمتوفرة بدءًا منيناير عبر جميع قنوات

Redmi Buds 6

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: Redmi Buds 6 Pro السعر89,000 د.ع .

:Redmi Watch 5 السعر127,000 د.ع .

: السعر52,000 د.ع