نيجيرفان بارزاني يهنئ الرئيس الأمريكي بأداء اليمين

2025-01-20 21:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ هنّأ رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الاثنين، رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب لتوليه الرئاسة بشكل رسمي بعد تأدية اليمين الدستورية.

وكتب بارزاني على صفحته في موقع أكس "بالنيابة عن إقليم كوردستان العراق، أهنئ الرئيس دونالد ترامب على تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة السابع والأربعين".

وتابع "إننا نقدر بشدة شراكتنا القوية مع الولايات المتحدة ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق لتعزيز السلام والاستقرار والقيم المشتركة".