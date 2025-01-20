2025-01-20 21:40:01 - المصدر: واع

الديوانية - واع - صفات العزاويأعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء والمعاون الفني لفريق الجهد الخدمي والهندسي ضياء الدين ناظم، اليوم الإثنين، إنجاز الفريق 50 مشروعاً في محافظة الديوانية، مشيراً إلى أن خطة العام الحالي تتضمن 18 مشروعاً بالمحافظة.وقال ناظم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم تنفيذ 59 مشروعاً لفريق الجهد الخدمي والهندسي في الديوانية، أنجز منها 50 مشروعا والعمل يسير بوتيرة متصاعدة لإكمال باقي المشاريع الخدمية، التي تستهدف المناطق الزراعية وذات السكن العشوائي أما المشاريع التسعة فسيتم خلال الأشهر المقبلة الانتهاء منها خلال هذه السنة".وأضاف، "أما ما يتعلق بمشاريع خطة 2025 فيبلغ عددها 18 مشروعاً، وتم وضع حجر الأساس لثلاثة مشاريع لمجموعات ماء في قرية آل بو حبيبات وقرية آل خليفة وآل جفور، وسوف يتم المباشرة بها فوراً خلال الأسبوع المقبل، فيما الـ 15 مشروعاً المتبقية فقد جرت مناقشة موضوعها مع فريق الجهد الخدمي والهندسي في الديوانية حول تنفيذ وسير العمل والتسوية المادية ونسب الإنجاز لها".