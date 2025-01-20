نفط الوسط تعلن اكتشاف أكبر خزين نفطي شرق بغداد

2025-01-20 21:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت شركة نفط الوسط، اليوم الإثنين، (20 كانون الثاني 2025)، عن تحقيق اكتشاف نفطي كبير في حقل شرق بغداد الجنوبي بالتعاون مع شركة (EBS) الصينية.

وقال مدير عام الشركة، محمد ياسين حسن، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن: "عمليات اختبار البئر الاستكشافية الرئيسة في حقل شرق بغداد، قد حققت نجاحاً كبيراً، حيث تم الحصول على تدفق نفطي عالي الإنتاجية من النفط المتوسط والخفيف".

وتوقع، أن "يضيف أكثر من ملياري برميل إلى احتياطيات العراق النفطية، مما يجعله أكبر اكتشاف للنفط في وسط العراق" مشيراً الى، أن "الاختبارات الأولية للبئر أظهرت معدل إنتاج يومي يصل إلى 5 آلاف برميل من النفط الخام".

ولفت البيان الى، ان "هذا الاكتشاف يكتسب أهمية استراتيجية كونه يضاف إلى رصيد العراق النفطي الذي يحتل المرتبة الخامسة عالمياً في الاحتياطيات المؤكدة، كما يأتي هذا الإنجاز ليعزز القدرات الإنتاجية للعراق، أحد الأعضاء المؤسسين والمؤثرين في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، مما يدعم دوره المحوري في سوق الطاقة العالمية".