2025-01-20 21:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بتشكيل فريق لإعداد مشروع صناعة بطل أولمبي وبرامج واستراتيجيات لتحقيق انجاز رياضي خلال الدورات الاولمبية القادمة.

وجاء في امر ديواني صادر عن مدير مكتب رئيس الوزراء، إحسان ياسين العوادي: ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "استناداً الى توجيه رئيس الوزراء، تقرر تشكيل فريق برئاسة مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة، أياد بنيان محمد".

ولفت إلى أن "عضوية الفريق تتمثل ممثلين بوكيل وزارة الشباب والرياضة حسن علي كريم، وعميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة بغداد صباح قاسم خلف، ومدير عام التربية البدنية والنشاط المدرسي/ وزارة التربية محمد ابراهيم عبود، ومدير عام الشؤون الرياضية في إقليم كوردستان سردار اسماعيل حويز، وأستاذ التربية الرياضية في السليمانية آزاد محمد نوري، وممثل عن اللجنة الاولمبية الوطنية تيرس عوديشو انويا".

وأوضح، أن "مهمة الفريق هي إعداد مشروع لصناعة بطل أولمبي وإعداد البرامج والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق الإنجاز الرياضي العالي خلال الدورات الأولمبية القادمة من خلال إعداد وصياغة البرامج والاستراتيجيات اللازمة للمشروع وتحديد الميزانية المطلوبة للمشروع ووضع ضوابط ولوائح مالية وإدارية وفنية واختيار الألعاب المشمولة بالمشروع وتحديد البرامج التدريبية والمدارس العالمية التي يمكن الاستفادة منها ومناقشتها والمصادقة عليها والتوجيه باختيار المدربين والخبراء (محليين، دوليين) لغرض التعاقد معهم واختيار المنشآت الرياضية المناسبة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتحديد الأدوات والمستلزمات الضرورية والإيعاز بتوفيرها".