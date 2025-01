بالصور| الثلوج تغطي جبال كردستان باللون الأبيض

2025-01-20 21:50:07 - المصدر: جريدة المدى

أربيل/ المدى موجة ثلجية حولت مدن كردستان إلى بياض ناصع، حيث ارتدت أغلب مدن الإقليم الثوب الأبيض، على أثر الكميات الكبيرة من الثلوج. وخرج المئات من المواطنين والسواح في السليمانية وأربيل لغرض التنزه، والتعبير عن فرحهم، حيث شهد جبل أزمر زخما كبيرا لحركة السيارات. فيما شهدت مناطق محافظة دهوك هي الأخرى ازدحامات كبيرة على المناطق […]

