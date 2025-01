ترامب: أنقذني الله من محاولة اغتيالي لإنقاذ أميركا

2025-01-20 21:50:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، خلال حفل تنصيبه، إن "الله أنقذني من محاولة اغتيالي لإنقاذ أميركا"، متعهداً باعتقال كل من دخلوا البلاد دون تصريح. وذكر ترامب في كلمة ألقاها خلال حفل تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، أن "انخفاض وهبوط أميركا قد انتهى، وسوف نستعيد نزاهة وولاء الحكومة الأميركية". وتابع ترامب، "انقذي […]

