العراق: اكتشاف نفطي كبير بملياري برميل في حقل شرق بغداد الجنوبي

2025-01-20 22:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 20 - 1 (كونا) -- أعلنت شركة (نفط الوسط) المملوكة لوزارة النفط العراقية اليوم الاثنين عن أكبر اكتشاف للنفط في وسط العراق يقدر بأكثر من ملياري برميل نفط.وذكرت الشركة في بيان انها وبالتعاون مع شركة (أي بي أس) الصينية نجحت في اكتشاف المكمن النفطي في حقل (شرق بغداد الجنوبي) وذلك في إطار جهود الاستكشاف وتطوير الحقول النفطية التي تنفذها وزارة النفط العراقية.ونقل البيان عن المدير العام للشركة محمد ياسين قوله ان عمليات اختبار البئر الاستكشافية الرئيسية في الحقل المذكور حققت نجاحا كبيرا بالحصول على تدفق نفطي عالي الانتاجية من النفط المتوسط والخفيف.وتوقع ياسين ان يضيف الاكتشاف الجديد أكثر من ملياري برميل الى احتياطيات العراق النفطية ما يجعله "أكبر اكتشاف للنفط" في وسط العراق مبينا ان الاختبارات الأولية للبئر أظهرت معدل انتاج يومي يصل إلى خمسة آلاف برميل من النفط الخام.ويمتلك العراق خامس أكبر احتياطي للنفط في العالم بنحو 145 مليار برميل في الوقت الذي تعمل شركاته وشركات أجنبية على تنفيذ عمليات استكشاف جديدة على أرضه. (النهاية) ع ح ه / ر س