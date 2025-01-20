2025-01-20 22:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واعقرر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الإثنين، اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة حصراً في عملية التسجيل البايومتري.ووفقا لوثيقة صادرة من مجلس المفوضين- حصلت عليها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس المفوضين ناقش مذكرة مكتب رئيس الإدارة الانتخابية المعنونة (تعديل تعليمات عملية التسجيل البايومتري) ومرافقاتها مذكرة دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات ومذكرة مكتب فياض ياسين حسين نائب رئيس مجلس المفوضين وبين أعضاء مجلس المفوضين".وقرر مجلس المفوضين- بحسب الوثيقة- الموافقة على ما جاء في مذكرة دائرة العمليات وتكنولوجيا المعلومات باعتماد البطاقة الوطنية الموحدة حصراً في عملية تسجيل البايومتري لحالة (الإضافة)، وتزويد مراكز التسجيل بـ (ستاند خلفية بيضاء)؛ من أجل التقاط الصورة البايومترية أثناء عملية التسجيل البايومتري بعد توفير التخصيص المالي من الدائرة الإدارية والمالية، ثانيا: تكليف الإدارة الانتخابية باتخاذ ما يلزم.ووفقا للوثيقة، أن "القرار صدر بالإجماع في يوم الأحد الموافق 2025/1/19".