2025-01-20 23:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، إحباط محاولة هدر بالمال العام بمبلغ تجاوز الـ 20 مليون دينار في منفذ سفوان بمحافظة البصرة.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مديرية منفذ سفوان الحدودي تمكنت من ضبط عجلتين خارج الحرم الكمركي في سيطرة البحث والتحري مخالفتين لشروط وضوابط الاستيراد معدتين للتهريب. "وأضافت، أنه "تبين من خلال كشف البضاعة والتدقيق المعاملات الكمركية المنجزة وجود مادة (كارتون مطبوع وموسوم صنع في العراق معد للتعبئة) لم يتم التصريح عنه وذلك للتهرب من دفع رسم حمايه المنتج والبالغة ( 20,790,000) عشرون مليون وسبعمائه وتسعون الف دينار عراقي مما سبب هدراً بالمال العام".وتابعت، أنه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي وإحالة العجلات والمواد والمعاملات الكمركية إلى مركز شرطة كمرك سفوان لغرض عرضها على أنظار قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين".