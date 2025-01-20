القبض على منتحل صفة طبيب أسنان في الأنبار

2025-01-20 23:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، (20 كانون الثاني 2025)، عن إلقاء القبض على منتحل صفة طبيب في محافظة الأنبار.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان: "مديرية الجريمة المنظمة في الانبار، تمكنت من إلقاء القبض على منتحل صفة (طبيب اسنان) لديه عيادة كاملة مع أجهزة طبية ضمن قضاء الرمادي".

وأضاف "تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وفق القوانين النافذة لإكمال اوراقه التحقيقية وإحالته إلى القضاء".

















